Deutschland erkennt Guaidó als Interimspräsident Venezuelas an

Quelle: Reuters

Deutschland erkennt wie mehrere andere EU-Staaten den Chef des entmachteten venezolanischen Parlaments, Juan Guaidó, als Interimspräsidenten des krisengeschüttelten Landes an. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. Zuvor war ein Ultimatum der EU an den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro abgelaufen, innerhalb von acht Tagen Neuwahlen auszurufen.