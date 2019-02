An Russlands Küste getriebener US-Amerikaner tritt Heimweg an

(Archivbild)

Ein Amerikaner, der an die Küste von Tschukotka getrieben wurde, ist in seine Heimat zurückgekehrt. Der im Sommer 2018 mit einem kleinen Boot an der Küste von Tschukotka gestrandete US-Bürger John Martin ist wieder in seiner Heimat. Martin, der im Dezember letzten Jahres zum Zwecke der Deportation in seine Heimat nach Moskau gebracht wurde, teilte am Montag mit, er sei in Washington angekommen.