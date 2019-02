Schüsse in Richtung von US-Stützpunkt in Wiesbaden – Großeinsatz der Polizei

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter mehrere Schüsse in Richtung des US-Luftwaffenstützpunktes in Wiesbaden abgefeuert. Augenzeugen zufolge schoss der Mann aus einem weißen Transporter heraus. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.