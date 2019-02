Nach Tod einer Schülerin: Berliner Senat geht Mobbing-Vorwürfen nach

Quelle: www.globallookpress.com Nach Tod einer Schülerin: Berliner Senat geht Mobbing-Vorwürfen nach (Symbolbild)

Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin will der Berliner Senat Mobbing-Vorwürfen nachgehen. Darin sei auch die Schulaufsicht eingebunden, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Am Samstag war der Tod der elfjährigen Schülerin aus dem Berliner Bezirk Reinickendorf bekanntgeworden.