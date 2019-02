Totes Baby in Berliner Park gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Totes Baby in Berliner Park gefunden

Spaziergänger haben in Berlin-Kreuzberg ein totes Baby gefunden. Die Passanten entdeckten das tote Mädchen am Samstag gegen 23.00 Uhr in einem Park nahe dem Potsdamer Platz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Sofortobduktion ergab keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt.