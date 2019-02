Unicef fordert Millionen für Kinder in Afghanistan

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) hat an die internationalen Geldgeber appelliert, 50 Millionen US-Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Hilfsgeldern bereitzustellen. Damit sollten 6,3 Millionen Menschen unterstützt werden, unter ihnen 3,8 Millionen Kind in Afghanistan, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.