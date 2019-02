19 gesunde Zähne für ein "Hollywood-Smile" gezogen – Arzt vor Gericht

Quelle: www.globallookpress.com 19 gesunde Zähne für ein "Hollywood-Smile" gezogen – Arzt vor Gericht (Symbolbild)

Für 10.000 Euro in bar wollte sich eine Hamburgerin zu Weihnachten 2009 ein "Hollywood-Lächeln" in ihren Mund zaubern lassen. Zu Heiligabend habe sie starke Zahnschmerzen gehabt, berichtete die 58-Jährige am Freitag als Zeugin in einem Prozess gegen einen Zahnarzt. Auf Empfehlung eines Bekannten sei sie zu dessen Praxis gefahren.