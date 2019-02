"Reichsbürger"-Affäre: Allgäuer Bürgermeisterin gibt Amt auf

"Reichsbürger"-Affäre: Allgäuer Bürgermeisterin gibt Amt auf (Symbolbild)

Nach Vorwürfen, sie stehe der "Reichsbürger"-Bewegung nahe, ist die Allgäuer Bürgermeisterin Monika Zeller zurückgetreten. Sie habe den Kreisverband Oberallgäu der Freien Wähler am Freitag über den Schritt informiert, sagte der Erste Vorsitzende Hugo Wirthensohn am Samstag. Zeller sitzt für die Freien Wähler auch im Kreistag. Sie selbst hatte ihren Rücktritt in einem Schreiben erklärt, aus dem mehrere Medien zitierten. Zeller war am Samstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.