Weltstrafgericht lässt Ex-Präsidenten der Elfenbeinküste frei

Der Internationale Strafgerichtshof hat die Freilassung des früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, unter Auflagen angeordnet. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. Worin die Auflagen bestehen, teilten die Richter zunächst nicht mit. Gbagbo und der frühere Jugendminister des Landes waren vor zwei Wochen von dem Weltstrafgericht in Den Haag überraschend freigesprochen worden.