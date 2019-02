Nach Anti-Terror-Einsatz: Haftbefehl gegen festgenommenen Iraker auch wegen Drogenhandels

Quelle: www.globallookpress.com Nach Anti-Terror-Einsatz: Haftbefehl gegen festgenommenen Iraker auch wegen Drogenhandels

Der nach dem Terror-Einsatz in Dithmarschen festgenommene Mann aus Mecklenburg-Vorpommern sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den 34-jährigen Iraker Walid Khaled Y.Y. aus Ludwigslust sei am Donnerstagabend Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin, Claudia Lange, am Freitag.