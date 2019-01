Kölner Gymnasium: Ungeimpfte Kinder dürfen nicht zum Unterricht

Einige Schüler des Humboldt-Gymnasiums in Köln durften heute nicht am Unterricht teilnehmen. Der Grund dafür ist eine hochansteckende Krankheit. Nachdem ein Junge an Windpocken erkrankt war, schrieb die Schulleitung an die Eltern, dass Kinder ohne ausreichenden Impfschutz bis zum 8. Februar zu Hause bleiben sollen.