Teheran verbietet Gassi gehen mit Hunden an öffentlichen Plätzen

Quelle: AFP Teheran verbietet Gassi gehen mit Hunden an öffentlichen Plätzen (Symbolbild)

Die Behörden der iranischen Hauptstadt Teheran haben es verboten, mit Hunden an öffentlichen Plätzen spazieren zu gehen und sie in Autos zu transportieren. Das Verbot wird damit erklärt, dass Hunde "Angst und Unruhe" in Passanten auslösen. Polizeichef Hossein Rahimi zufolge drohen allen, die sich nicht an die Neuregelung halten, "ernsthafte Konsequenzen".