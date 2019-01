Mutmaßlicher Absturz des Fußballers Sala - Maschinenteile entdeckt?

Rund eine Woche nach dem Verschwinden des Profifußballers Emiliano Sala bei einem Flug über den Ärmelkanal sind möglicherweise Ausstattungsteile der Maschine gefunden worden. Am Strand der französischen Gemeinde Surtainville an der Atlantikküste seien zwei Sitzpolster angespült worden, die "wahrscheinlich" zu dem Geschäftsflugzeug vom Typ Piper Malibu gehörten, teilte die britische Flugverkehrsbehörde AAIB am Mittwoch mit.