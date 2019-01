Rettungskräfte bergen letzten vermissten Bergarbeiter in Polen

Polnische Rettungskräfte haben nach eintägiger Suche den letzten noch vermissten Bergarbeiter eines Minenunglücks lebend geborgen. Der Mann habe in einer Bergwerkmaschine festgesessen, teilte das Unternehmen KGHM Polska Miedz am Mittwoch bei Twitter mit. Als die Retter das Gefährt freiräumten, kam er ihnen aus eigener Kraft entgegen, wie es weiter hieß. Alle zwischenzeitlich vermissten 14 Bergarbeiter des Unglücks seien damit gerettet worden.

Infolge einer Erschütterung waren am Dienstag Teile eines Kupferbergwerks in Polkowice nordwestlich von Breslau (Wroclaw) eingestürzt. Insgesamt befanden sich zum Unglückszeitpunkt 32 Menschen in der Mine. 14 der Männer wurden verletzt, einer davon schwer. Am Mittwoch befanden sich Unternehmensangaben zufolge vier Bergleute noch im Krankenhaus. Auch der letzte geborgene Bergarbeiter sollte in einer Klinik medizinisch untersucht werden. (dpa)

Mehr zum Thema - Dreizehn Tote und Verletzte nach Grubenunglück in Tschechien