Schlag gegen internationale Bande - Anleger um Millionen betrogen

Bei Durchsuchungen in Deutschland, Spanien und der Schweiz ist Fahndern ein Schlag gegen eine mutmaßliche Betrügerbande gelungen. 14 Verdächtige sollen rund 60 Investoren im In- und Ausland mit dubiosen Anlagegeschäften um hohe Geldbeträge gebracht haben, teilte die zuständige Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.