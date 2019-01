Wegen doppelten Mordverdachts: Abgeordneter aus Russlands Föderationsrat abgeführt

Quelle: Sputnik Abgeordneter wegen dringenden doppelten Mordverdachts aus Russlands Föderationsrat abgeführt (Rauf Araschukow beim Gespräch mit seinem Anwalt im Föderalen Zentrum für Ermittlungen in Moskau und in Handschellen)

Mitten in einer Sitzung des russischen Föderationsrats: Am Mittwoch wurde der Abgeordnete von Karatschai-Tscherkessien, Rauf Araschukow, abgeführt. Der Generalstaatsanwalt und das Oberhaupt des Ermittlungskomitees Sledkom betraten den Saal, verlasen die Anklagepunkte gegen den 32jährigen, und warteten die Aufhebung der Abgeordnetenimmunität ab, die prompt erfolgte. Ihm wird vorgeworfen, zwei Morde in Auftrag gegeben zu haben.