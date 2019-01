Rheinland-Pfalz: "Hitler-Glocke" darf hängen bleiben

Die sogenannte "Hitler-Glocke" im rheinland-pfälzischen Herxheim am Berg darf im Turm der dortigen evangelischen Kirche hängenbleiben. Die Klage eines Bürgers gegen den Beschluss des Gemeinderats, die Glocke hängen zu lassen, sei abgewiesen worden, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Mittwoch mit.