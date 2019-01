Frau und vier Kinder in Indien wegen angeblicher Hexerei ermordet

Quelle: Reuters Frau und vier Kinder in Indien wegen angeblicher Hexerei ermordet

In einem indischen Dorf sind eine Frau und ihre vier Kinder mit Macheten ermordet worden - weil die Täter die Mutter für eine Hexe hielten. Sechs Männer seien festgenommen worden und hätten die Tat gestanden, teilte die Polizei im ostindischen Bundesstaat Odisha am Mittwoch mit. Hintergrund war den Angaben zufolge der Tod einer Zwölfjährigen, die an einer Krankheit gestorben war.