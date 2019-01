Erfurt: 23 Jahre nach Kindermord nimmt Polizei Verdächtigen fest

Quelle: www.globallookpress.com Erfurt: 23 Jahre nach Kindermord nimmt Polizei Verdächtigen fest (Symbolbild)

Rund 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sei am Dienstag in Sachsen festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.