Drei Iraker wegen Terrorverdachts in Schleswig-Holstein festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Drei Iraker wegen Terrorverdachts in Schleswig-Holstein festgenommen (Symbolbild)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen drei Flüchtlinge aus dem Irak im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein wegen Terrorverdachts festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen. Es handelt sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe um Iraker im Alter von 23 und 36 Jahren. Die Anschlagspläne seien islamistisch motiviert gewesen.