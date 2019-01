Zwei Tote bei neuem Angriff auf Gotteshaus auf Philippinen

Auf den Philippinen sind bei einem neuen Angriff auf ein Gotteshaus am Mittwoch zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um muslimische Geistliche, die sich in einer Moschee in der Großstadt Zamboanga City im Süden des Landes aufhielten. Die Männer wurden im Schlaf von einer Granate überrascht, die Unbekannte kurz nach Mitternacht auf die Moschee abfeuerten.