Italien: Fußballspiel endet mit K.O. in der 96. Minute – dennoch kein besserer Tabellenplatz (Video)

Demonstrierte im Drittliga-Fußballspiel Luchhese gegen Alessandria durchschlagende Kopfarbeit: Lucchese-Trainer Giancarlo Favarin

Giancarlo Favarin, Trainer des italienischen Fußballvereins AS Lucchese Libertas, hat den Trainer der gegnerischen Mannschaft ins technische Knockout befördert: In der 96. Minute einer Drittliga-Begegnung mit dem Club US Alessandria Calcio schickte er Gaetano Mancino mit einem meisterlich geführten Kopfstoß ins Gesicht auf den Boden und beendete so das Spiel.