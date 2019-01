Verdächtiger nach Diebstahl in Moskauer Galerie in U-Haft

Nach dem aufsehenerregenden Diebstahl in der Moskauer Tretjakow-Galerie bleibt der festgenommene Verdächtige für mindestens zwei Monate in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen Diebstahls von Kulturerbe ermittelt, hieß es am Dienstag russischen Agenturen zufolge. Es werde nicht ausgeschlossen, dass er im Auftrag gehandelt und Komplizen gehabt habe. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.