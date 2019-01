Prozess gegen Heilpraktiker aus Moers: Tode von drei Krebspatienten

Quelle: www.globallookpress.com Prozess gegen Heilpraktiker aus Moers: Tode von drei Krebspatienten (Symbolbild)

Ein Heilpraktiker aus Moers muss nach den Toden von drei seiner Patienten nach einer alternativen Krebstherapie vor Gericht. Der Prozess in Krefeld beginne in zwei Monaten - am 29. März, teilte das Landgericht am Montag mit. Der 61-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz angeklagt. Er soll den Schwerkranken laut Anklage Ende Juli 2016 eine erheblich überdosierte Infusionslösung verabreicht haben.