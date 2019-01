"Lenkbarer" Guaidó: Sacharowa spottet über Boltons Tippfehler

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Marija Sacharowa hat über den Tippfehler des US-Sicherheitsberaters John Bolton gespottet. In einem Tweet zur Situation in Venezuela schrieb er den selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó "Guiado". Marija Sacharowa unterstrich: Eine der Bedeutungen des spanischen Wortes "Guiado" sei "lenkbar".

"Es gäbe eigentlich keine Gründe, diesen Tippfehler zu beachten, aber eine der Bedeutungen des spanischen Wortes 'Guiado' lässt sich mit 'lenkbar' übersetzen", spottete Sacharowa.

Juan Guaidó erklärte sich am 23. Januar zum Übergangspräsidenten Venezuelas. Die USA erkannten ihn bereits am selben Tag als Präsidenten an.

