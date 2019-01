Syrien: Krebskranke First-Lady erfolgreich operiert

Ärzte des Militärkrankenhauses in Damaskus haben den bösartigen Tumor in der Brust der Frau von Syriens Präsident Baschar al-Assad erfolgreich entfernt. Wie das Präsidentenamt am Sonntag mitteilte, kämpfe Asma al-Assad mit "Mut und Glauben" gegen den Brustkrebs. Die Behandlung ginge weiter, hieß es in der Pressemitteilung. Im August 2018 gab die Kanzlei des syrischen Präsidenten bekannt, in Asma al-Assads Brust sei ein Tumor im frühen Stadium festgestellt worden.