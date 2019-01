Russisches Militär: Terroristen beschießen Wohnorte von Deeskalationszone in Idlib aus (Symbolbild: Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat auf Pick-Up mit Maschinenkanone östlich von Hama in Syrien. Stillbild aus IS-Propagandavideo, Veröffentlichungsdatum 20.Oktober 2017. )

Terrormilizen haben von Samstag auf Sonntag von der syrischen Provinz Idlib aus mehrere Ortschaften der benachbarten Provinzen Hama, Latakia und Aleppo beschossen. Die Angriffe dauerten insgesamt 24 Stunden und stellen einen Verstoß der aktuell geltenden Waffenruhe dar. Dies gab Generalleutnant Sergej Solomatin, der Leiter des russischen Zentrums für die Aussöhnung der gegnerischen Seiten in Syrien, am Sonntag bekannt.

"Von der Deeskalationszone von Idlib aus haben Terroristen innerhalb von 24 Stunden auf Saf-Safa in der Provinz Latakia, auf Atschan, Telbasan und Tell al-Maqktaa in der Provinz Hama, auf Tell-Mamo und Sahabija in der Provinz Aleppo sowie auf die Bezirke Makanis al-Duwairi und Binjamin (auf diesen zweimal) in Aleppo-Stadt gefeuert", erklärte Solomatin.

