Polizeiaktion in Hessen: Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Quelle: www.globallookpress.com Polizeiaktion in Hessen: Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild)

Mit einer Kontrollaktion an Hessens Autobahnen ist die Polizei gegen betrunkene Lastwagenfahrer vorgegangen. Wie die Polizei in Gießen mitteilte, hatten von rund 1.200 kontrollierten Fahrern 190 Alkohol getrunken – 79 von ihnen wurde deswegen der Start nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots (22.00 Uhr) untersagt. An der Aktion am Sonntagabend waren rund 250 Polizisten beteiligt.