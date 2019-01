Zahl der Toten nach Dammbruch in Brasilien steigt auf 58 – 305 weiter vermisst

Quelle: Reuters Zahl der Toten nach Dammbruch in Brasilien steigt auf 58 – 305 weiter vermisst

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 58 gestiegen. 305 weitere Menschen werden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde am Sonntag mitteilte. Die Zahl der Toten dürfte demnach noch steigen. Am Sonntag konnten die Rettungskräfte keine Überlebenden bergen.