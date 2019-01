Nach Dammbruch in Brasilien: 24.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Quelle: AFP Nach Dammbruch in Brasilien: 24.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Aus Angst vor einem weiteren Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien evakuiert die Feuerwehr mehrere Ortschaften in der Region. Rund 24.000 Menschen werden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Minenbetreiber Vale hatte zuvor an einem Rückhaltebecken erhöhte Wasserstände gemessen und Alarm ausgelöst.