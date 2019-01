Gasflasche explodiert bei Geburtstagsfeier in Russland - Jubilar tot

Quelle: Sputnik Gasflasche explodiert bei Geburtstagsfeier in Russland - Jubilar tot (Symbolbild)

Während einer Geburtstagsfeier ist es in einem Café in der Nähe der Stadt Saratow im Süden Russlands zu einer Explosion gekommen. Der Mann, der seinen 60. Geburtstag feierte, erlitt dabei schwere Brandverletzungen und starb später im Krankenhaus, mehr als 20 Gäste wurden verletzt, wie russische Medien unter Berufung auf die Behörden am Sonntag berichteten.