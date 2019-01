Autopsie: Julen starb noch am Tag des Sturzes an Kopfverletzungen

Der aus einem Brunnenschacht in Südspanien tot geborgene Junge ist einem vorläufigen Autopsiebericht zufolge noch am Tag des Unglücks gestorben. Die Obduktion der Leiche des kleinen Julen habe ergeben, dass das Kind bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen davongetragen habe, die zu seinem Tod führten, berichteten spanische Medien am Sonntag übereinstimmend unter Berufung auf Ermittlerkreise.