Autofahrer verletzt Schwangere schwer und begeht Unfallflucht

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Eine schwangere Frau ist am Samstag Opfer eines Unfallfahrers in Thüringen geworden. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben bei Rotlicht über eine Kreuzung in Bad Lobenstein gefahren und hatte frontal zwei Frauen erfasst, die über die Straße gehen wollten.