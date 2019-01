Zivilisten stürmen und setzen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak in Brand (Video)

Zivilisten stürmen und setzen türkischen Militärstützpunkt im Nordirak in Brand

Eine Gruppe wütender Zivilisten hat einen türkischen Militärstützpunkt nahe der irakischen Stadt Dohuk angegriffen. Sie setzten Ausrüstung und Fahrzeuge in Brand. Videos vor Ort zeigen große Menschenmengen auf dem Territorium des Stützpunktes sowie brennende Zelte und Militärfahrzeuge. Türkische Militärs sind auf den Videos nicht zu sehen.

Der Vorfall ist die Reaktion auf türkische Luftangriffe und Beschüsse, die in der Nähe von Dohuk immer wieder vorkommen, berichteten lokale Medien. Der jüngste Luftangriff wurde am Samstagvormittag durchgeführt. Dabei wurden zwei Zivilisten getötet, was die Unruhen verursachte.