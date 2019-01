177 russische Sportler haben Status als "neutrale Athleten" beantragt

Quelle: Reuters 177 russische Sportler haben Status als "neutrale Athleten" beantragt (Archivbild)

Insgesamt 177 russische Leichtathleten haben sich beim nationalen Verband RUSAF um den Status als "neutrale Athleten" beworben, um künftig wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. "Wir haben Anträge von 177 Athleten erhalten", sagte RUSAF-Sprecherin Natalja Jucharewa am Samstag der Nachrichtenagentur TASS. 161 dieser Anträge seien bereits an den Leichtathletik-Weltverband IAAF weitergeleitet worden.