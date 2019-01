Nach "Allahu Akbar"-Ruf: Flugzeug muss wegen gewalttätigen Passagiers in Nizza zwischenlanden

Wegen eines gewalttätigen Passagiers an Bord musste ein Flugzeug auf dem Weg von Paris nach Tunis in Nizza zwischenlanden. Der Mann kam am Donnerstagabend in eine Psychiatrie, wie der Staatsanwalt von Nizza dem Sender France Bleu sagte. Zeugen berichteten dem Sender zufolge davon, dass der Mann gegenüber dem Kabinenchef gewalttätig wurde.