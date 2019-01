FSB hebt Drogenlabor bei Moskau samt Internetgeschäft aus, kiloweise Material sichergestellt (Video)

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat ein illegales Labor ausgehoben, welches im großen Stil synthetische Drogen hergestellt und Marihuana angebaut hat. Die beiden Betreiber wurden festgenommen. Die Herstellung der Drogen erfolgte in einem privaten Haus bei Moskau, der Vertrieb von in Moskau gemieteten Wohnungen aus. Insgesamt wurden 21 Kilogramm synthetische Drogen und über 16,5 Kilogramm Marihuana sowie 65 Liter einer drogenhaltigen Flüssigkeit sichergestellt.

Im Keller des privaten Hauses in der Moskauer Region befand sich das Treibhaus für die Hanfpflanzen, im oberirdischen Bereich das chemische Labor zur Herstellung der synthetischen Drogen. Allein im Haus wurden nebst der Laborausrüstung und der Chemiekomponenten rund 9,4 Kilogramm synthetischer Drogen und 13,6 Kilogramm Marihuana sowie die erwähnte drogenhaltige Flüssigkeit sichergestellt, so der FSB. In den Mietwohnungen in Moskau stellten die Ermittler weitere 11,7 Kilogramm synthetischer Drogen, 3 Kilogramm Marihuana und Geldbestände sicher – 11.300.000 Rubel (umgerechnet über 152.000 Euro) sowie weitere 2.400 Euro, meldete die Pressestelle des Geheimdienstes am Freitag gegenüber RT.

