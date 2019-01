Google geht in Berufung gegen französische Datenschutz-Strafe

Quelle: AFP Google geht in Berufung gegen französische Datenschutz-Strafe

Google legt Widerspruch gegen die Datenschutz-Strafe von 50 Millionen Euro in Frankreich ein. Man habe hart an einem Zustimmungs-Verfahren für personalisierte Werbung gearbeitet, das möglichst transparent sein sollte und auf Empfehlungen der Regulierer basierte, erklärte der Internet-Konzern zur Begründung am Mittwoch.