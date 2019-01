Deutsche Bahn testet neue Technik für verständliche Durchsagen

Quelle: AFP Deutsche Bahn testet neue Technik für verständliche Durchsagen (Symbolbild)

Neue Technik für besser verständliche Durchsagen testet die Deutsche Bahn auf zwei Bahnsteigen am Frankfurter Hauptbahnhof. Sechs Monate lang soll sich die Anlage der Berliner Firma Holoplot bewähren, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Bei positiver Rückmeldung der Fahrgäste könne das System an weiteren Bahnhöfen eingesetzt werden, erklärte der Konzernbevollmächtigte für das Land Hessen, Klaus Vornhusen.