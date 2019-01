Regierungssuche beendet: Kariņš wird lettischer Ministerpräsident

Quelle: Reuters Regierungssuche beendet: Kariņš wird lettischer Ministerpräsident

Die mühevolle Regierungssuche in Lettland hat ein Ende: Mehr als drei Monate nach der Parlamentswahl hat das baltische EU- und Nato-Land eine neue Mitte-rechts-Regierung. Das Parlament in Riga bestätigte am Dienstag den bisherigen Europaabgeordneten Krišjānis Kariņš als Ministerpräsidenten. Für den 54 Jahre alten Politiker der liberalkonservativen Partei Jauna Vienotiba und sein Kabinett stimmten 61 Abgeordnete, 39 waren dagegen.