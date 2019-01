Einigung im Streit um Frauenparkplatz - Neue Schilder in Eichstätt

Einigung im Streit um Frauenparkplatz - Neue Schilder in Eichstätt

Im Streit um Frauenparkplätze in Eichstätt (Bayern) hat sich die Stadt mit dem Kläger geeinigt. Vor dem Verwaltungsgericht München kündigte die oberbayerische Kommune am Mittwoch an, ihre Frauenparkplätze neu zu beschildern. Sie folgte damit der Empfehlung des Gerichts.