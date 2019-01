Bundesarbeitsgericht: Tod im laufenden Arbeitsvertrag - Urlaub geht auf Erben über

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Zu Lebzeiten nicht in Anspruch genommene Urlaubstage von gestorbenen Arbeitnehmern kommen nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt den Erben zugute. Nach dem Bundesurlaubsgesetz sei der Resturlaub auch dann abzugelten, wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers ende, teilte das höchste deutsche Arbeitsgericht am Dienstag mit.