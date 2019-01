Misshandelte Flüchtlinge in Burbach: Bewährungsstrafe für Heimleiter

Quelle: www.globallookpress.com Misshandelte Flüchtlinge in Burbach: Bewährungsstrafe für Heimleiter

In einem Prozess um Misshandlungen und Schikanen in einem Flüchtlingsheim in Burbach ist der damalige Heimleiter zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Siegen verhängte am Dienstag außerdem eine Geldbuße in Höhe von 1.200 Euro.