Russland: Unbewaffneter Überschallbomber stürzt ab - Drei Tote

Quelle: Sputnik Russland: Überschallbomber stürzt bei Landung ab (Archivbild)

In der Oblast Murmansk, etwa 92 Kilometer von der gleichnamigen Stadt entfernt, ist ein Überschallbomber Tupolew Tu-22M3 bei der Landung zerschellt, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Nach Militärangaben sollen vier Personen an Bord gewesen sein. Ein Besatzungsmitglied überlebte, erlitt jedoch schwere Verletzungen beim Aufprall. Drei weitere Crewmitglieder sind an ihren Verletzungen gestorben.