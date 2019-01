Schlussakt im Fall Ronaldo: Fußballstar erntet 23 Monate Haft auf Bewährung, zahlt 19 Millionen Euro

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist wegen Steuerhinterziehung von einem Gericht in Madrid schuldig gesprochen worden. Der 33-Jährige akzeptierte bei der Anhörung am Dienstag einen bereits im Vorfeld ausgehandelten Deal mit der Staatsanwaltschaft und muss fast 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen und Geldstrafen leisten. Zudem wurde der Portugiese laut spanischen Medien zu einer 23-monatigen Haftstrafe verurteilt, die beim nicht vorbestraften Ronaldo zur Bewährung ausgesetzt wurde.