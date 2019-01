Pakistan: Bus kollidiert mit Tanklaster - Mindestens 27 Tote

Quelle: AFP Bus kollidiert mit Tanklaster - Mindestens 27 Tote in Pakistan

Bei einem schweren Busunglück in Pakistan sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Sie seien verbrannt, nachdem der Bus mit einem Tanklaster kollidiert war und beide Feuer gefangen hatten, sagte der lokale Behördenvertreter Shabbir Mengal am Dienstag. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der südlichen Hafenstadt Karachi. Der Bus mit 33 Insassen war den Angaben zufolge auf dem Weg in die südwestliche Provinz Baluchistan gewesen.