Zwei Frachtschiffe brennen vor Meerenge von Kertsch – mindestens elf Tote

Am Montag fingen zwei Frachtschiffe unter tansanischer Flagge in der Straße von Kertsch Feuer. Laut vorläufigen Angaben soll es auf einem der Tanker, der Gas transportiert hat, beim Umladen zu einer starken Explosion gekommen sein. An Bord der beiden Schiffe seien insgesamt 31 Seeleute aus Indien und der Türkei gewesen. Mindestens elf von ihnen seien bisher tot geborgen worden. Der Unfall ereignete sich in neutralen Gewässern.