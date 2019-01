Zwei US-Lenkwaffen-Zerstörer in Ostsee von russischen Schiffen unter Beobachtung genommen (Archivbild: Lenkwaffen-Korvette des Projekts 20380 "Boiki" auf der Hauptparade der Seestreitkräfte Russlands in Kronstadt, 29.07.2018)

In der Ostsee haben zwei Mehrzweck-Lenkwaffenkorvetten des Projektes 20380 der russischen Seestreitkräfte die US-Geleitzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse "USS Gravely" und "USS Porter" unter Beobachtung genommen. Das meldete das russische Nationale Kontrollzentrum für Verteidigung am Montag.

Die US-Schiffe liefen in den südlichen Teil der Ostsee ein, wo die russischen Korvetten "Boiki" (dt.: "der Streitbare") und "Soobrasitelny" (dt.: "der Geistesgegenwärtige") sie unter Beobachtung nahmen, so der Pressedienst des Kontrollzentrums.

Zuvor meldete das russische Militär, am Samstag den Geleitzerstörer der US Navy "USS Donald Cook" in den Gewässern des Schwarzen Meeres unter Beobachtung genommen zu haben: "Das Küstenschutzschiff der Schwarzmeerflotte 'Pytliwy' [dt.: 'der Forschende'] hat die unmittelbare Beobachtung der Aktionen des US-Schiffes übernommen. Darüber hinaus wird während der ganzen Verweildauer des Lenkwaffen-Geleitzerstörers 'Donald Cook' in der Verantwortungszone der Schwarzmeerflotte dieser mithilfe weiterer elektronischer und anderer Mittel der Flotte beobachtet." Die Lenkwaffen-Geleitzerstörer "USS Donald Cook" und "USS Porter" sind zusammen mit den mit "Aegis Ashore" ausgestatteten US-Landstützpunkten in Polen und Rumänien Teil des europäischen ABM-Systems der USA.

Mehr zum Thema – Kertsch-Vorfall: Deutschland will Beobachter ans Asowsche Meer schicken