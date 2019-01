"Goldene Himbeere": Donald und Melania Trump als schlechteste Schauspieler nominiert

US-Präsident Donald Trump ist für den Negativ-Filmpreis Goldene Himbeere als schlechtester Darsteller nominiert worden. Grund für die Nominierungen ist sein Mitwirken in Michael Moores Dokumentarfilm "Fahrenheit 11/9" und der Polit-Doku "Death of a Nation" von Dinesh D'Souza. Auch Trumps Ehefrau Melania und die Beraterin des US-Präsidenten Kellyanne Conway wurden nicht verschont – für ihre Rollen im Film "Fahrenheit 11/9" droht ihnen ein Preis in der Kategorie "schlechteste Nebendarstellerin".