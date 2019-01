Augsburger wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Wegen der versuchten Ausreise in ein Terrorcamp in Syrien ist ein 32-Jähriger von der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden. Gegen den Augsburger werde wegen Vorbereitung und Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft München am Montag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet.